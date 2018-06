3700 Kilogramm an Karpfen wurden dem Völkermarkter Stausee beigesetzt, um das Gebiet für Fischer wieder interessanter zu gestalten. Im Herbst will man aufstocken, auch mit Zander.

Fischereiverwalter Hubert Frager (rechts) mit einem Mitarbeiter der Fichzucht Hofbauer © KK/Gemeinde

Frühmorgens aufstehen, zum Gewässer seiner Wahl fahren, den Klappstuhl aufstellen, die Angel auswerfen und dann „Petri Heil!“. Hat man Ruhe, das nötige Geschick und eine Portion Glück, dann kann man am Abend das Gefangene gleich grillen. Soweit die Fischer-Romantik. Dass dies aber in Frustration enden kann, wenn so gar nichts anbeißen will, haben die Gemeinde Völkermarkt und die Fischereiberechtigten des Völkermarkter Stausees anhand sinkender Verkäufe bei Fischereikarten feststellen müssen. „Also haben wir uns mit den anderen Wasserbesitzern zusammengesetzt und beschlossen, die Besatzgemeinschaft des Stausees zu reaktivieren. Sie war in den letzten Jahren nicht mehr aktiv“, sagt Stadtrat Andreas Sneditz.

