Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Der Bezirksjugendchor hat bei „So klingt’s im Lavanttal“ am Sonntag seinen ersten großen Auftritt. Eine Monatelange Probezeit geht mit dieser Premiere zu Ende.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die jungen Gesangstalente freuen sich auf ihren Auftritt © KK/Privat

Unter dem Motto „So klingt’s im Lavanttal“ wird es am Sonntag in der Domkirche sowie in den Arkaden St. Andräs klangvoll zugehen. Neben Auftritten vom Gemischten Chor Reichenfels, der Sängerrunde St. Michael, dem Männergesangsverein Granitztal und dem Gemischte Chor Grenzwacht Lavamünd feiern rund 60 Jugendliche zwischen sieben und 18 Jahren als Bezirksjugendchor ihre große Premiere.