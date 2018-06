Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Gabriel Petschenig und Sandro Riepler holten sich bei europaweitem Englischwettbewerb „Big Challenge“ die ersten Plätze in Österreich.

Sandro Riepler (links) und Gabriel Petschenig freuen sich über Pokale und Urkunden © Müllauer

"Mein Lieblingsfach ist es nicht, aber ich tu mir sehr leicht in Englisch“, sagt Gabriel Petschenig (12) schmunzelnd. Bei dem „Big Challenge“-Englischwettbewerb, bei welchem er vor Kurzem antrat, hatte er zwar ein gutes Gefühl, aber „dass es so gut wird, habe ich nicht gedacht“. Der Frantschacher erreichte in seinem Jahrgang den ersten Platz österreichweit.

