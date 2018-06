Mit den Restaurierungsarbeiten wurde in der Musikschule Wolfsberg bereits begonnen. Kein Stein bleibt in den Sommerferien mehr auf dem anderen. Die Kosten belaufen sich auf 2,1 Millionen Euro.

Daniel Weinberger, Hans-Peter Schlagholz und Michael Ellersdorfer mit den Plänen © (c) Weichselbraun

Das Musikschulgebäude mitten in der Stadt Wolfsberg, in dem einst die Knabenvolksschule untergebracht war, zählt zu den historischen Schätzen von Wolfsberg. Sozusagen ein Tafelsilber, das man zum Glück nicht verkauft hat – wie es einst im Raum stand, – sondern dem man nun zu neuem Leben verhelfen will. Um 2,1 Millionen Euro wird das Gebäude generalsaniert.

Schon jetzt wurde mit den Arbeiten im Parterre begonnen, in der Ferienzeit von Juli bis September wird dann kein Stein auf dem anderen bleiben. „Wir haben bewusst im Erdgeschoß begonnen, um den laufenden Musikschulunterricht nicht zu stören. Dann werden wir uns Stock für Stock hinaufarbeiten“, sagt Bautechniker Michael Ellersdorfer von der Gemeinde.

Daten und Fakten 1857 wurde auf dem Platz der heutigen Musikschule das erste Volksschulgebäude mit fünf Klassen errichtet. Durch einen großzügigen Umbau in eine Knabenvolksschule mit acht Klassen und einem Turnsaal im Jahr 1898 erhielt das Haus sein heutiges Aussehen.

Bis 1964 wurde das Gebäude als Volks-, später als Hauptschule und teilweise als Berufsschule genutzt. Von 1964 bis 1980 war hier das Musisch-pädagogische Realgymnasium untergebracht. Im Jahr 1981 beschloss der Gemeinderat einstimmig, das desolate Haus zu renovieren und als Kultur- und Vereinshaus zu revitalisieren.

Zusätzliche Angebote

Herzstück in diesem Stockwerk bildet der künftige Konzertsaal mit 113 Quadratmetern. „Früher war das der Turnsaal. Nachdem die Stadtkapelle nun im Keller der Kulturstadtsäle probt, ist dieser Raum frei geworden und kann künftig für Lesungen oder Konzerte genützt werden“, sagt Bürgermeister, der froh über diese Gesamtlösung ist. Der Saal wird mit einer eigenen Akustikdecke, einer Bühne, einem Media Center, einem Liftzugang, einer Bus-Installation (Dezentrale Elektrosteuerung) sowie Akustikelementen an der Decke ausgestattet sein. Der Nebenraum im Parterre wird ebenso saniert und steht künftig den Vereinen zur Verfügung. Derzeit tummeln sich sämtliche Bauarbeiter in den Räumen, hängen Kabel von den Decken und sind Wände teilweise aufgestemmt. Schon im September soll von den Grobarbeiten aber nichts mehr sichtbar sein. Man will sich bemühen, bis zum Unterrichtsbeginn im Herbst so weit wie möglich fertig zu sein. Eine geringe Verschiebung des Termins ist aber möglich.

Ebenso adaptiert werden die einzelnen Unterrichtsräume im ersten und zweiten Stock. Auch hier werden Akustikdecken eingezogen und mobile, akustische Wandelemente montiert. „In dem Raum, in dem früher der MGV probte, wird künftig die elementare Musikpädagogik für Kinder ab drei Jahren angeboten. Weiters soll der Raum den Chören, im Rahmen einer gemeinsamen Nutzung der Infrastruktur, zur Verfügung stehen“, kündigt Musikschuldirektor Daniel Weinberger an, der neben der Musikpädagogik noch an weiteren Angebotsneuerungen arbeitet: „Wir wollen im Konzertsaal künftig auch Workshops mit Experten und Sommerkurse anbieten. Weiters sind auch vermehrt Veranstaltungen auf dem Vorplatz geplant.“

Parallel zu den internen Erneuerungen, wird auch im Außenbereich des Gebäudes fleißig gewerkelt. In Absprache mit dem Bundesdenkmalamt werden die Fenster ausgetauscht und die Fassade renoviert – unter Berücksichtigung des Urzustandes. Im Sinne der Sicherheit werden außerdem neue Brandschutzportale erreichtet und die Sanitäranlagen größtenteils barrierefrei zugänglich gemacht.

