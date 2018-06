Österreichisch-italienisches Treffen mit viel Prominenz im Oberen Tal. An den Festlichkeiten nahmen auch Gäste aus dem benachbarten Italien teil. Auch zahlreich auswärtige Verbände waren gekommen.

Von links: Rieser, Steinkellner, Magnani und Ressenig © Hollauf

Der Ortsverband Reichenfels-St. Peter des österreichischen Kameradschaftsbundes unter Obmann Max Steinkellner besteht seit 95 Jahren. 1923 wurde der Kriegerverein Reichenfels unter Stefan Jäger und Friedrich Bauer gegründet. In St. Peter gab es bereits einen Verein, gegründet von Josef Obersteiner und Heinrich Fitscher. 1966 kam es zum Zusammenschluss der Verbände unter Obmann Josef Sattler.

Das Jubiläum wurde mit einem österreichisch-italienischen Treffen unter dem Motto „Gestern Gegner – heute Freunde“ begangen. Nach einem Empfang am Samstag bei Bürgermeister Manfred Führer und Kranzniederlegung beim Kriegerdenkmal wurde im Festzelt unter musikalischer Umrahmung des Musikvereins Reichenfels unter Kapellmeister Georg Bojer, der Pachermusik und der Kapelle Nastro Azzurro gefeiert. Am Sonntag fand das Bezirkstreffen mit auswärtigen Verbänden statt. Die Messe wurde von Pfarrer Nirmal Kumar Yarramalla zelebriert. Neben anderen waren der Präsident des ÖKB-Landesverbandes Wolf Dieter Ressenig, der Presidente Nationale Nastro Azzurro Carlo Maria Magnani, der Präsident des Österreichischen Schwarzen Kreuzes Peter Rieser, ÖKB-Bezirkskommandant Rudolf Tassotti und die beiden Brückenbauer Diego D’Augostino und Josef Baumgartner zu sehen.