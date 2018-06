Facebook

Das Team der Barbara Apotheke in Wolfsberg hat allen Grund zum Feiern © KK/Privat

Als in den 1970er-Jahren Wolfsberg zu einer Großgemeinde wurde, ergriff Werner Kunauer die Chance und gründete 1978 die Barbara Apotheke gleich neben dem LKH. Nach schwierigen Anfangsjahren führte er mit seiner Frau Regina die Apotheke erfolgreich mit laufenden Neuerungen durch die nächsten Jahrzehnte, bis er sie 2000 an seinen Sohn Thomas Kunauer übergab. Werner Kunauer kann auf 44 aktive Jahre als Apotheker zurückschauen. Thomas Kunauer setzte sich für Akzente ein, die die Barbara Apotheke zu einem Innovationstreiber in der Branche machen soll. Dazu zählt auch, dass er gemeinsam mit anderen Apotheken die Apothekengruppe „team santé“ formte, wo er heute als Geschäftsführer fungiert, und andererseits in Wolfsberg das Blisterzentrum „Blistermed Austria“ gründete. Jubiläumswoche: noch bis 16. Juni.