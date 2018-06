Laura Rampitsch von der Musikschule Lavamünd überzeugte bei einem Wettbewerb in der Steiermark. Sie spielte in Bad Aussee vor einer strengen Jury auf der steirischen Harmonika erfolgreich auf.

Laura Rampitsch mit ihrer Lehrerin Monika Furian © KK

Im Rahmen des 10. Josef-Peyer Wettbewerbes in Bad Aussee in der Steiermark trafen sich unlängst talentierte junge Musikanten aus ganz Österreich.

Die Musikschule Unteres Lavanttal war mit Laura Rampitsch von der Musikschule Lavamünd vertreten und sie konnte bei diesem Wettbewerb mit der steirischen Harmonika in der Altersgruppe B den 1. Platz mit Auszeichnung erspielen. Erarbeitet wurde das anspruchsvolle und stilvolle musikalische Programm mit Monika Furian, Lehrerin für steirische Harmonika an den Musikschulen Lavamünd und St. Andrä.