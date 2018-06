Nach Unwettern Halbe Million Euro Schaden auf Kärntens Straßen

Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Die Unwetter der vergangenen Tage haben schwere Schäden am ländlichen Wegenetz in Kärnten angerichtet. Straßensperren übers Wochenende.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Bad St. Leonhard wurden Straßen zu Flüssen © FF Bad St. Leonhard

Vermurungen, Hangrutschungen, Unterspülungen - die Unwetter der vergangenen Tage haben an Kärntens Landesstraßen und im ländlichen Wegenetz starke Schäden verursacht. Das Land Kärnten sprach in einer Aussendung am Freitag von rund 500.000 Euro Schaden im ländlichen Wegenetz. Die Mitarbeiter der Straßenmeistereien wurden seit Ende Mai zu 35 akuten Schadensfällen gerufen. Die Behebung der Schäden dauerte meist mehrere Tage.

Mehr zum Thema Kärnten Wieder schwere Unwetter: 87 Einsätze der Feuerwehren