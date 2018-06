Nach Unwettern 850.000 Euro Schaden auf Kärntens Straßen

Facebook

In Bad St. Leonhard wurden Straßen zu Flüssen © FF Bad St. Leonhard

Vermurungen, Hangrutschungen, Unterspülungen - die Unwetter der vergangenen Tage haben an Kärntens Landesstraßen und im ländlichen Wegenetz starke Schäden verursacht. Das Land Kärnten sprach in einer Aussendung am Freitag von rund 500.000 Euro Schaden im ländlichen Wegenetz. 350.000 Euro kommen im Bereich der Landesstraßen mindestens noch einmal dazu. Das genaue Ausmaß wird sich erst in den kommenden Tagen zeigen.