Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fotolia

Ein schwacher Hochausläufer bestimmt am Samstag weitgehend unseren Wetterablauf und sorgt daher auch für zeitweisen Sonnenschein. Die Sonne sollte vor allem am Vormittag auch einmal länger scheinen können. Nachmittags mischen dann wieder tendenziell mehr Wolkenfelder oder auch Quellwolken mit und diese stören zeitweise die Sonne. "Die Neigung zu Regenschauern oder auch Gewittern bleibt jedoch bis zum Abend gering und somit sollte es in den meisten Orten auch trocken bleiben", prophezeit Reinhard Prugger, Meteorologe beim Privatwetterdienst meteo experts. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag in einigen Niederungen durchaus sommerliches Niveau und steigen daher nachmittags zum Beispiel in St. Andrä im Lavanttal und in Frantschach auf Werte bis nahe 25 Grad.