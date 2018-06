Die Temperaturen können in manchen Orten auf bis zu 30 Grad klettern. Das bedeutet, dass man in einem Tropentag rechnen darf.

Die Luftschichtung wird etwas stabiler und die einströmenden Luftmassen sind noch ein wenig wärmer. Daher herrscht am Vatertag bei uns im Land sehr warmes und somit auch sommerliches Wetter vor. Besonders am Vormittag zeigt sich überall öfter und zumeist auch länger die Sonne und es ist überwiegend mit freundlichem Wetter zu rechnen. Die kräftige Sonneneinstrahlung sorgt für rasche Erwärmung und die Temperaturen steigen zum Beispiel in Bleiburg am frühen Nachmittag auf Werte bis nahe 30 Grad. Gleichzeitig kommt über den Bergen tagsüber jedoch auch wieder die Quellwolkenbilgung zunehmend besser in Schwung und besonders am Nachmittag und Abend sind ein paar Regenschauer oder Gewitter einzuplanen. "Dabei ist das Gewitterrisiko auf den Bergen größer als über den Niederungen, wo es nicht selten sogar bis zum Abend trocken bleiben dürfte", meint der Meteorologe Reinhard Prugger.