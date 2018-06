Facebook

Beim American Musical Camp in St. Paul steht die Kreativität im Mittelpunkt © KK/Veranstalter

Das Ende des Schuljahres naht in großen Schritten, in wenigen Wochen heißt es: Endlich Ferien! Die Eltern machen sich bereits über die Betreuung ihrer Kinder in der Sommerzeit Gedanken.

Im Lavanttal können Eltern aus einem vielfältigen Ferienangebot auswählen. Ob Sport, Spiele oder Sprachkenntnisse: Für jeden ist etwas dabei.

Im American Musical Camp in St. Paul dreht sich alles um Kreativität und Sprachkompetenz. Neben Tanz-, Gesangs- und Schauspieleinheiten für Anfänger und Fortgeschrittene werden zahlreiche Unternehmungen und Aktivitäten angeboten, die für einen unvergesslichen Sommer sorgen. „Im Mittelpunkt stehen kreative Erfahrungen in der Gemeinschaft und die Konversation in englischer Sprache, die, in ein natürliches Umfeld gebettet, spielerisch gefördert wird“, erläutert Projektleiter Markus Jastraunig.

Auch in Bad St. Leonhard dreht sich alles um Action, Gemeinschaft und Sprachförderung in englischer Sprache, nämlich im Englischcamp, welches heuer erstmals von „The English Camp Company“ durchgeführt wird. Begleitet werden die Kinder von Native Speakern und/oder erfahrenen Camp-Tutoren. „Das Programm wird individuell zusammengestellt und reicht von Sport, Spielen und Englischstunden bis hin zu kulturellen Aktivitäten“, sagt Heidemarie Reiter vom Stadtgemeindeamt.

Eine Ferienbetreuung für Volksschulkinder in Bad St. Leonhard wird von der Kindertagesstätte LKH-Zwerge organisiert. Für Wolfsberg kann heuer keine Sommerbetreuung für Volksschulkinder angeboten werden. Auch in St. Andrä hat man heuer kein Glück mehr, wenn man einen Platz für eine Betreuung während der Ferien sucht. „In St. Andrä ist die neunwöchige Sommerbetreuung auch wegen der geringen Anzahl an Sommerbetreuungsmöglichkeiten in der Umgebung bereits seit Längerem völlig ausgebucht“, informiert Maria Gritsch-Wastian. An den Standorten Wolfsberg und St. Stefan bietet die BÜM Gemeinnützige Betreuungs-GmbH Ferienbetreuung an. Geschäftsführer Martin Kulmer gibt darüber Auskunft.