„Gutes vom Grafbauern“ – Landwirt Lorenz Graf bietet im neuen Geschäft am Weiher in Wolfsberg Spezialitäten aus eigener Erzeugung an. Damit hat die Bauernfamilie ein zweites Standbein in der Stadt.

Von links: Karin Graf, Lorenz Graf und Claudia Faullant © Schmerlaib

Am Weiher in Wolfsberg eröffnete diese Woche ein Wurst- und Fleischwarengeschäft. Neben dem ehemaligen Schuhgeschäft Milano bietet Lorenz Graf unter dem Namen „Gutes vom Grafbauern“ Produkte aus eigener Erzeugung seiner Landwirtschaft an. „Wir machen alles selbst. Schlachtung und Zerlegung sowie Wursterzeugung finden bei uns am Hof statt“, sagt Graf, der mit seiner Frau Karin einen zehn Hektar großen Schweine- und Rindermastbetrieb in Gemmersdorf betreibt. Dort gibt es auch bereits einen Hofladen. „Aufgrund des Ausbaus unserer Hofstelle können wir nun mehr produzieren und haben uns für ein zweites Standbein in der Stadt entschieden“, sagt Graf. Neben den Köstlichkeiten aus Fleisch gibt es auch Süßmost und Most aus eigener Produktion zu kaufen sowie Oswald-Nudel und Schnäpse und Äpfel von Kainz.

Im Geschäft in der Innenstadt von Wolfsberg hilft neben Karin Graf auch Claudia Faullant aus.

