Der Einsatzmarathon der Feuerwehren in Kärnten geht weiter: Am Donnerstag gab es schwere Unwetter im oberen Lavanttal, im oberen Görtschitztal sowie in der Innerkrems. Straßen sind gesperrt, Häuser von Außenwelt abgeschnitten.

Die Aufräumarbeiten nach den Unwettern laufen © FF Eisentratten

In Kärnten vergeht seit Wochen kein Tag ohne Unwetter. Am Donnerstag Nachmittag zog eine Front im Norden Kärntens eine Spur der Verwüstung. 55 Feuerwehren wurden zu insgesamt 87 Einsätzen gerufen. Das Zentrum des Unwetters lag dieses Mal im Raum von Bad St. Leonhard. Knapp ein Drittel aller Feuerwehreinsätze waren im oberen Lavanttal.

Dort gingen zwischen 15.30 und 17 Uhr heftige Gewitter nieder. Bei der Ortsdurchfahrt musste der Verkehr immer wieder angehalten werden. Die Wassermassen bedrohten mehrere Gebäude. Firmen, die Sparkasse und mehrere Keller standen unter Wasser. In den Gräben im oberen Lavanttal richteten Serien von Murenabgängen Schäden an, die noch gar nicht richtig abzuschätzen sind.

Unwetter-Potenzial Am Freitag und Samstag ist in Kärnten Unwetter-Potenzial vorhanden: "Vor allem am späten Nachmittag sowie abends herrscht in Kärnten erhebliche Gewittergefahr", sagt Martin Ortner von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Am Sonntag und Montag sollte es wärmer werden, das Gewitterrisiko geht zurück.

Obdacher Straße gesperrt

Nach dem gestrigen Murenabgang ist die Obdacher Straße (B78) auf der Umfahrung Bad St. Leonhard gesperrt. Laut Antenne Kärnten wird der Verkehr über das Ortsgebiet umgeleitet. Heute Abend gegen 18 Uhr soll die Sperre aufgehoben werden.

Unwetter: Starkregen und Vermurungen

Die Feuerwehren Bad St. Leonhard, Twimberg und Wisperndorf standen mit rund 50 Mann im Einsatz. Die Aufräumarbeiten dauerten bis in die Abendstunden an. Und wegen der Muren in den Gräben wartet noch viel Arbeit. Wie viele Seitengräben wurde auch das Klippitztörl von den heftigen Unwettern erwischt. Eine Mure verlegte die Straßen. Für etliche Autofahrer gab es kein Weiterkommen mehr. Hier sah es kurz vor Kliening aus:

Schwere Unwetterschäden gab es am Donnerstag auch wieder im Gemeindegebiet von Wolfsberg.

Auch die Feuerwehr Prebl stand nach heftigen Unwetter im Bereich Prebl und Auen im Hochwassereinsatz. Besonders betroffen war die Auenstraße, die zum Teil meterhoch an mehreren Stellen vermurt wurde.

Haus von Geröllmassen verschüttet

Die FF St. Margarethen wurde zu einem Hochwassereinsatz in den Weißenbachgraben gerufen. Aufgrund eines starken Gewitters verwandelten sich einige Zuflüsse zum Weißenbach in reißende Gewässer und rissen Steine und Bäume mit sich. Dabei wurde die Weißenbach Landesstraße an zwei Stellen komplett blockiert.

Weiters wurde ein angrenzendes Haus von den Geröllmassen teilweise verschüttet. Das eingedrungene Wasser musste mit Hilfe von Schlamm- und Tauchpumpen aus dem Keller gepumpt werden. Die Straße konnte wieder für den Verkehr frei gegeben werden.

Silberegger Straße gesperrt

Im Bezirk St. Veit waren Metnitz, die Flattnitz sowie erneut Guttaring betroffen. Laut der FF Wieting gab es auf der B92 eine Überschwemmung, mehrere Kanäle mussten geräumt werden.

Die Silberegger Straße (L82) ist zwischen Mösel und Guttaring gesperrt. Der starke Regen hat die Straße verschlammt. Laut Antenne Kärnten können Autofahrer über Brückl ausweichen. Das dauert eine halbe Stunde länger.

In der Gemeinde Metnitz wurden besonders die Ortsteile Marienheim und Feistritz schwer in Mitleidenschaft gezogen. Mehrere Murenabgänge haben dazu geführt, dass die hintere Feistritz von der Umwelt abgeschnitten ist. Durch eine Verklausung trat der Feistritzbach in Matrienheim über die Ufer und überschwemmte die Landesstraße (L62) und in weiterer Folge die nahegelegene Zimmerei und ein Wohnhaus.

Laut der Freiwilligen Feuerwehr Grades wurde von Bürgermeister Anton Engl-Wurzer ein schweres Gerät zum Freimachen der Verkehrswege organisiert, die Arbeiten laufen seit Freitagfrüh.

Auch Hüttenberg wurde nicht vom Wetter verschont. Die FF Hüttenberg wurde zum Einsatz auf die B92 Höhe Josefibauer alarmiert. Ein Kanal wurde aufgrund des vielen Schwemmmaterials verstopft, das ganze Wasser plus Material floss über die B92.

Unwetter auch in Oberkärnten

In Oberkärnten musste die Innerkremser Landesstraße wegen eines Murenabgangs auf Höhe von Kilometer drei für den gesamten Verkehr gesperrt werden. In der Ortschaft Vorderkrems wurde die Straße verlegt, der Bach ist verklaust. „Zum Glück hatten wir wegen Kanalbauarbeiten vier Bagger zur Verfügung“, sagt der Kremser Bürgermeister Johann Winkler. „Am Abend war die Straße wieder befahrbar. Am Freitag wird sie von der Feuerwehr noch einmal gereinigt.“

Wegen der Verklausung einer Güterwegbrücke waren die Zufahrten zu zwei Wohnhäusern und einem hoch am Berg gelegenen Hof am Donnerstagabend nicht erreichbar, informierte Winkler. „Es besteht aber keine Gefahr.“

Unwettereinsatz in der Vorderkrems

Täglich Unwetter in Kärnten

400 Unwetter-Einsätze in nur einer Woche: Die Kärntner Feuerwehren absolvierten zwischen 27. Mai und 3. Juni einen Einsatz-Marathon. Diese Woche ging es zwar wettermäßig in dieser Tonart weiter, zum Glück waren die Ausmaße der Unwetter jedoch nicht ganz so heftig: "Von Montag bis Donnerstag wurden die Feuerwehren bisher zu 110 Einsätzen gerufen", bilanziert Dominic Doujak von der Landesalarm- und Warnzentrale Kärnten (LAWZ).

Am Mittwoch konzentrierten sich die heftigen Gewitter und Schauer auf den Bereich der Gurktaler Alpen, betroffen war vor allem die Gemeinde Guttaring. Die Feuerwehren mussten zu 15 Einsätzen ausrücken. "Es war ein Wahnsinn", berichtete Ehrenbezirksfeuerwehrkommandant Egon Kaiser. "Binnen 15 Minuten gab es so extreme Überschwemmungen und Vermurungen, dass wir Geräte aus dem Katastrophenlager heranziehen mussten."

In Hüttenberg mussten laut Markus Schwarz, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr, die Einsatzkräfte zur Überschwemmung der B92 in Richtung Steiermark ausrücken. "Außerdem waren wir noch mit den Aufräumarbeiten von Dienstag beschäftigt. Zwei Häuser wurden von einer Mure getroffen. Wir führten daher Hangsicherungsarbeiten durch." Der Landesgeologe war ebenfalls vor Ort: "Er konnte für die zwei Häuser Entwarnung geben", sagt Schwarz.

Kärnten: Schwere Unwetter in Kärnten

