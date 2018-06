Facebook

Dietmar Kainz stand am Freitag vor Gericht © KLZ/Hautzenberger

Am Freitag musste sich Dietmar Kainz, Obmann der Kärntner Obstbauern, am Landesgericht Klagenfurt wegen vorsätzlicher Beeinträchtigung der Umwelt vor Richterin Michaela Sanin verantworten. Ihm wird vorgeworfen, gegen das Kärntner Landespflanzenschutzmittelgesetz verstoßen und damit ein massives Bienensterben im Lavanttal verursacht zu haben. Kainz, für den die Unschuldsvermutung gilt, habe demnach auf seinen Plantagen in Gemmersdorf im Lavanttal nicht nur die zulässige Menge an Pflanzenschutzmittel überschritten, sondern auch noch ein gar nicht mehr zugelassenes Mittel verwendet, heißt es in der Anklage. Dadurch seien etwa 800.000 Bienen verendet. Kainz verteidigte sich selbst und plädierte auf nicht schuldig.

