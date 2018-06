Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Johanna Weber vom Bartlbauer mit köstlichen Erdbeeren auf einem Feld im Lavanttal © Zarfl

Die Erdbeersaison ist eröffnet! Es liegt wieder ein aromatischer Duft in der Luft. Bereits in den Morgenstunden pilgern zahlreiche Selbstpflücker zu den Feldern der Erdbeerbauern und kommen mit prall gefüllten Eimern zurück. „Wir befinden uns bereits in der Hauptsaison“, erzählt die Bartlbäuerin Johanna Weber, die vor 30 Jahren mit dem ersten Erdbeerland begonnen hat. Die diesjährigen heißen Temperaturen machen es möglich. „Wir sind heuer mindestens acht Tage früher dran als sonst“, berichtet Weber.