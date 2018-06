Facebook

Die Aufräumarbeiten nach schweren Unwettern dauern manchmal mehrere Tage © FF Stein

Ich bin seit 20 Jahren bei der Feuerwehr, aber eine derartige Serie an Einsätzen habe ich noch nie erlebt“, sagt Rahman Ikanovic, Abschnittskommandant für den Bereich Völkermarkt/Wallersberg. Im vergangenen Mai wurden die Freiwilligen Feuerwehren in den Bezirken Völkermarkt und Wolfsberg bis an die Grenzen ihrer Kräfte gefordert. Es verging kaum ein Tag, an dem nicht kleine regionale, aber enorm heftige Unwetter einen Einsatz notwendig machten.

„Bei uns kamen noch technische Einsätze, Verkehrsunfälle, Meldealarme oder der Großbrand in Tainach dazu. Und in der Drau mussten wir nach einem gesunkenen Pkw mit Anhänger vier Tage lang suchen“, sagt Ikanovic und fügt hinzu: „Eine solche Dimension gab es noch nie, obwohl der Trend zu mehr und längeren Einsätzen anhält. Allein von 2016 auf 2017 haben sich die Stunden auf 15.000 verdoppelt.“

