Am Freitag findet der zweite Poetry Slam in Wolfsberg statt. Anna Maria Lippitz aus St. Andrä ist mit einem selbst geschriebenen Text zum Thema "Stehenbleiben" mit dabei.

Der erste Poetry Slam fand vergangenes Jahr im Café Aldershoff statt © Privat

Am Freitag werden Lyrik und Prosa wieder im Mittelpunkt einer literarischen Schlacht stehen. Der zweite Poetry Slam – ein literarischer Vortragswettbewerb – geht dieses Jahr im Schloss Wolfsberg über die Bühne, organisiert von HAK-Professorin Elisabeth Leiss und drei Schülerinnen. „Das Feedback für unseren ersten Poetry Slam war so gut, dass wir uns entschieden haben, weiter zu machen“, sagt Leiss, die vom Kulturverein „Slam if you can“ Unterstützung bekommt.

