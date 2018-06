Facebook

© KK/FF Eitweg

In den letzten Tagen wurde Kärnten – und speziell das Lavanttal – immer wieder von schweren Unwettern geplagt. Besonders schlimm traf es die Ortschaft St. Ulrich bei St. Andrä. „Am Samstag waren wir den ganzen Tag unterwegs, am Montag um 17 Uhr konnten wir den Einsatz beenden“, berichtet Markus Pucher, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Eitweg. „In unserer 90-jährigen Feuerwehrgeschichte war das unser bisher größter technischer Einsatz. Selbst 95-jährige Einwohner haben gesagt, dass sie sich nicht an solch ein Unwetter erinnern könnten“, so Pucher.