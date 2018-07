Unterkärntner Wetter Sonnig, aber gewittrig wird der Freitag

Vorerst meist sonnig wird der Freitag in Unterkärnten. Später steigt allerdings das Risiko für einzelne Regenschauer und Gewitter. Temperaturen zwischen 24 und 28 Grad.

Den Vormittag sollte man noch in der Sonne ausnutzen © benik.at/stock

Der Freitag beschert uns bei schwachem Hochdruckeinfluss vor allem am Vormittag und auch noch zur Mittagszeit mehr Sonnenschein und es wird außerdem bis zum frühen Nachmittag sommerlich warm. Die Temperaturen steigen zum Beispiel in Frantschach und in St. Paul im Lavanttal auf Werte nahe 27 Grad.