Unterkärntner Wetter Der Samstag wird sonnig aber eher kühl

© dpa/Tobias Hase

Zeitweise recht sonnig, eher kühl und windig, 18 bis 22 Grad. Mit dem vor allem in der Höhe oft lebhaften Nordwestwind erreichen zeitweise ein paar Wolken unser Land. Diese stören jedoch die Sonne tagsüber nur zeitweise und insgesamt ist es die meiste Zeit über daher recht freundlich. "Der lästige Wind in der Höhe kann sich tagsüber sogar bis in einige Täler und Becken bemerkbar machen und kann somit die Verhältnisse auch etwas stärker beeinträchtigen", meint Reinhard Prugger, Meteorologe beim Wetterdienst meteo experts. Die Temperaturen sind eher gedämpft und erreichen in den Nachmittagsstunden zum Beispiel in Frantschach und in Völkermarkt nur Werte nahe plus 20 oder 21 Grad. Bei Wind fühlt sich das Ganze sogar noch frischer an.