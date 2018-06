Unterkärntner Wetter Der Mittwoch wird wechselhaft und windig

Das Wetter am morgigen "Siebenschläfertag" sollte man genau beobachten. Eine Bauernregel besagt, dass das Wetter sieben Wochen lang so bleiben wird. Die Temperaturen betragen maximal 20 Grad.

© Fuchs Jürgen

Eine alte Bauernregel sagt: "Wie’s Wetter am Siebenschläfertag, so bleibt es sieben Wochen danach". Am Mittwoch ist Siebenschläfertag und daher wird dieser Tag von vielen sicherlich etwas genauer betrachtet. Allerdings hat diese Bauernregel auch ihre Grenzen. Untersuchungen haben ergeben, dass nicht dieser eine Tag entscheidend ist. Vielmehr ist gerade die Zeit von Ende Juni bis Anfang Juli richtungsweisend für den Sommer. "Damit ergeben sich allerdings nur Tendenzen für die nächsten Wochen und keine fixen Vorhersagen", stellt der Wetterexperte Werner Troger mit Nachdruck fest.