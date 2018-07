Unterkärntner Wetter Der Donnerstag wird drückend schwül

Facebook

Drückend schwül und teils gewittrig: So wird das Wetter am Donnerstag in Unterkärnten. Das warme und teils sonnige Sommerwetter bleibt uns weiter erhalten. Dabei kommen uns allerdings auch einige Wolken in die Quere, welche Schauer und Gewitter bringen. Im Verlauf des Tages bilden sich von den Bergen ausgehend mehr und teils auch dickere Quellwolken und danach zunehmend Gewitter- und Regenschauerzellen.