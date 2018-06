Am Donnerstag wird es wieder heiß im Lavanttal mit Temperaturen um die 30 Grad. Erst später am Tag kann es zu Gewittern kommen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© kraichgaufoto - stock.adobe.com

Hoch "CHRISTOF" schwächt sich mit Annäherung einer Kaltfront aus Norden nun ab. Oftmals bleibt es aber noch sonnig und heiß. Erst später am Tag wird es regional zunehmend gewittrig, beispielsweise in Richtung Reichenfels. Zwar beginnt am Donnerstag der kalendarische Sommer, doch wahrscheinlich ist es vorerst der letzte Tag mit hochsommerlichen Temperaturen. "Schon am Freitag wird es windig und überall spürbar frischer sein", sagt Werner Troger.