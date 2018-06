Unterkärntner Wetter Der Dienstag wird schwül und warm

Die Temperaturen erreichen in Unterkärnten am morgigen Dienstag bis zu 28 Grad. Neben Sonnenschein sind aber auch Regen und Gewitter möglich.

© APA/HANS PUNZ

Wir haben es mit einer schwül-warmen und labilen Luftmasse zu tun. Dabei fehlen die klaren Strukturen. Neben Sonnenschein muss man auch ein paar Schauer und Gewitter einplanen. Wie so oft bei solchen Wetterlagen gibt es auch Orte und Regionen, die tagsüber eigentlich gar keinen Regen abbekommen. "Diese Orte kann man immer nur kurzfristig klarer definieren", weist der Meteorologe Werner Troger mit Nachdruck auf die seit Wochen so schwierige Wetterlage hin. Später am Tag nimmt die Gewittertätigkeit langsam wieder ab und am Abend sowie nachts ist es meist trocken.