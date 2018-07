Unterkärntner Wetter Der Dienstag beschert uns Sonne und Regen

Der Dienstag ist vorerst noch schön sonnig bei Temperaturen um die 25 Grad. Am späteren Tag ist dann mit Regenschauern, vereinzelt mit Gewittern, zu rechnen.

Ein abgeschlossenes Gebiet mit hochreichend kühler Luft, ein sogenannter Kaltlufttropfen (Höhentief), wandert von Südskandinavien kommend mit seinem Zentrum nach Deutschland. Er hat auch Auswirkungen auf unser Wettergeschehen. Vorerst ist es dabei noch sonniger, doch am Nachmittag steigt das Regenschauer- und Gewitterrisiko. Vor allem später am Tag wird es beispielsweise am Turnersee immer öfter nass durch gewittrig verstärkte Regengüsse. "Damit erfährt unser Sommerwetter neuerlich einen Dämpfer und örtlich besteht sogar eine gewisse Unwettergefahr durch Starkregen, Sturm und Hagel," warnt der Meteorologe Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts.