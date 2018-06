Facebook

Es ändert sich wenig an der Großwetterlage und deshalb dominieren auch tagesperiodische Effekte den Wetterablauf bei uns im Land. Die Wolken lockern besonders in den Vormittagsstunden auch wieder etwas eher auf und es zeigt sich daher auch länger die Sonne. Immer wieder mischen jedoch auch Wolken mit und auch die Quellwolkenbildung kommt tagsüber wieder zunehmend besser in Schwung. Deshalb nimmt auch die Bereitschaft zu einzelnen Regenschauern und Gewittern zu. Eine präzise Prognose der Regenschauer und Gewitter ist jedoch derzeit unmöglich und daher könnte es in einigen Orten auch den ganzen Tag über trocken bleiben.