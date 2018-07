Unterkärntner Wetter Am Mittwoch bleibt es warm und trocken

Meistens scheint am Mittwoch die Sonne von einem blauen Himmel, späte am Tag können sich Quellwolken bilden, diese bleiben aber zumeist harmlos.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fotolia

Recht sonnig, hochsommerlich warm. Von Westen her verstärkt sich der Hochdruckeinfluss, gleichzeitig gelangen warme und trockene Luftmassen in den Alpenraum. Vielfach scheint die Sonne von einem blauen Himmel. Am Nachmittag bilden sich zwar über den Bergen Quellwolken, diese bleiben aber meist harmlos.