Kleine Zeitung +

Wolfsberg Zufriedene Bilanz für den Schönsonntagmarkt

Zwischen 40.000 bis 50.000 Gäste tummelten sich an den vier Markttagen auf dem Gelände in Kleinedling. Etwa 200 Standler und Fahrgeschäfte sorgten am Schönsonntagmarkt für ein buntes Programm.