Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Elke Nachlinger mit Sunny, Joachim Umschaden mit Kira und Günter Wedenig mit Lilli © Privat

Nach einer Pause sind Joachim Umschaden und Günter Wedenig vom 1. Wolfsberger Hundeclub wieder aktiv ins Turniergeschehen eingestiegen. Beim Lindwurmturnier in Klagenfurt erreichte Günter Wedenig mit Hündin Lilli in der Leistungsklasse 1 den 3. Platz und Joachim Umschaden mit Hündin Kira in der Oldieklasse den 1. Platz. Auch Elke Nachlinger konnte mit Sunny einen Erfolg erzielen, in der Leistungsklasse 1 erreichte sie den 2. Platz.