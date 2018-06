Facebook

Unwettereinsatz vergangene Woche in Deutsch-Griffen © FF Deutsch-Griffen

Eine Einsatz-Marathon hatten die Kärntner Feuerwehren in der vergangenen Woche zu absolvieren. Wegen heftiger Unwetter mussten sie zwischen 27. Mai und 3. Juni fast 400 Mal ausrücken. Los ging es bereits am Sonntag, den 27. Mai. Ab 15 Uhr waren etwa 112 Unwettereinsätze zu bewältigen, informiert der Kärntner Landesfeuerwehrverband. Die Schwerpunkte lagen in den Bezirken Spittal/Drau, Villach Land, St.Veit/Glan und Wolfsberg. Einen Tag danach wurden noch Aufräumarbeiten durchgeführt. An diesen beiden Tagen waren 74 Feuerwehren mit mehr als 650 Einsatzkräften beteiligt.

Alle Hände voll zu tun hatten die Kärntner Feuerwehren dann auch am verlängerten Wochenende. Täglich sorgten Unwetter für Überflutungen, Vermurungen sowie überschwemmte Keller und Garagen. Bereits am Fronleichnamstag führten Gewitter zu Einsätzen. Besonders betroffen waren die Gemeinden Spittal und Seeboden sowie Klein St. Paul und St. Georgen am Längsee. Noch während der Aufräumarbeiten am Freitag zogen dann auch an diesem Nachmittag wieder heftige Unwetter übers Land. Diesmal traf es wieder den Bezirk St. Veit und das Lavanttal.

Unwetter: Bilder von den Einsätzen Feuerwehreinsatz im Katschniggraben FF Wieting Katschniggraben FF Wieting Katschniggraben FF Wieting Katschniggraben FF Wieting Katschniggraben FF Wieting Katschniggraben FF Wieting Straße in Pisweg FF Pisweg Pisweg FF Pisweg Hagel in St. Georgen am Längsee Elke Galvin Kommandant-Stellvertreter Thomas Posch im überschwemmten Rüsthaus in Klein St. Paul. Georg Bachhiesl Vermurung im Katschniggraben bei Wieting. Georg Bachhiesl Katschniggraben Georg Bachhiesl Klein St. Paul Georg Bachhiesl Görtschitztal Georg Bachhiesl Görtschitztal Georg Bachhiesl Görtschitztal Georg Bachhiesl Spittal/Drau Mimi Steiner Seeboden Lisa Hinteregger In St. Johann bei Straßburg wurde ein Stall überflutet. Bezirksfeuerwehrkommando St. Veit/Glan Straßburg Bezirksfeuerwehrkommando St. Veit/Glan Straßburg Bezirksfeuerwehrkommando St. Veit/Glan In Himmelberg wurden Straßen beschädigt. FF Himmelberg Verklausungen nach dem Unwetter in Himmelberg. FF Himmelberg Vor allem in Außerteuchen mussten die Feuerwehrleute nach dem Unwetter Schäden beseitigen. FF Himmelberg Unwetter in Deutsch-Griffen. FF Deutsch-Griffen Seit dem frühen Nachmittag ist die Deutsch Griffner-Straße wieder befahrbar. FF Deutsch-Griffen Deutsch-Griffen FF Deutsch-Griffen Deutsch-Griffen FF Deutsch-Griffen Deutsch-Griffen FF Deutsch-Griffen Einsatz in Gurk Feuerwehr Gurk Feuerwehr Gurk Feuerwehr Gurk Feuerwehr In Klein St. Paul kam es zu einem Brand, der glücklicherweise rasch gelöscht werden konnte. FF Eberstein/Facebook Klein St. Paul FF Eberstein/Facebook Vor dem Unwetter im Görtschitztal postete Daniela Bamberger dieses Foto auf unserer Facebook-Seite: "Brückl dichte Wolken.... Ständiges Grollen.... Noch ist alles trocken!" Daniela Bamberger Diese Fotos aus dem Bezirk St. Veit postete Marina Krassnitzer. Marina Krassnitzer Bezirk St. Veit Marina Krassnitzer Bezirk St. Veit Marina Krassnitzer Christian Passin schrieb auf Facebook: "Seit fast 30 Minuten durchgehendes (!) grollen über #stveit..." Christian Passin Mittelkärnten Philipp Eck Mittelkärnten Philipp Eck Hagel in Seeboden Angelika Lesky Lieserhofen Bir Git Teu Bad Bleiberg Christine Morgenfurt Spittal/Drau Florian Tautschnig St. Georgen am Längsee Elke Galvin FF Spittal/Drau FF Spittal/Drau FF Spittal/Drau FF Spittal/Drau FF Spittal/Drau FF Spittal/Drau FF Spittal/Drau FF Spittal/Drau FF Spittal/Drau 1/56

Am Samstag zog ein Unwetter mit Hagel und Sturm über den Wörthersee. Zahlreiche Boote gerieten in Seenot. Gemeinsam gelang es den Einsatzkräften von Feuerwehr, Polizei und Wasserrettung, alle Personen in Sicherheit zu bringen. Herrenlos treibende Boote, die sich im Sturm losgerissen hatten, konnten geborgen werden.

Die Regenfront zog danach weiter Richtung Krappfeld, wo erneut sintflutartige Regengüsse für Überflutungen und unpassierbare Straßen sorgten. Die Aufräumarbeiten dauerten bis weit nach Mitternacht an.

Während des gesamten verlängerten Wochenendes absolvierten 159 Kärntner Feuerwehren mit 1600 Einsatzkräften 284 Unwettereinsätze.