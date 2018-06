Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In einer Kurve kam der Steirer zu Sturz © totti

Ein 27-jähriger Steirer fuhr am Sonntagabend als erster einer Motorradgruppe die Südsteirische Grenzstraße (B 69) talwärts. Bei Magdalensberg kam er aus bisher unbekannter Ursache in einer Kurve zu Sturz und prallte gegen die Leitschiene. Dabei erlitt er Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit der Rettung in das Landeskrankenhaus Wolfsberg eingeliefert.