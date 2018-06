Facebook

Der Rettungshubschrauber brachte den Verletzten ins Klinikum Klagenfurt © Weichselbraun

Ein 26-jähriger Steirer lenkte am Sonntagvormittag sein Motorrad mit auf der Südsteirischen Grenzstraße (B69) von Soboth kommend in Richtung Lavamünd. In Magdalensberg (Gemeinde Lavamünd) kam er in einer starken Linkskurve aufgrund eines Fahrfehlers zu Sturz, rutschte über den rechten Fahrbahnrand und blieb auf der Straßenböschung liegen.