Die beiden Verletzten wurden ins LKH Wolfsberg eingeliefert © KLZ/Traussnig

Am Sonntag um 11.15 Uhr lenkte eine Wolfsbergerin (16) ihr Moped auf der Auenfischer Straße in der Gemeinde Wolfsberg in einem Kreisverkehr Richtung Norden. Am Sozius befand sich ein ebenfalls 16 Jahre alter Wolfsberger.