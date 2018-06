Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Auf der Ettendorfer Straße im Lavanttal kam es am Samstag zu einem tragischen Verkehrsunfall. Ein Wolfsberger übersah eine Kurve und flog mit seinem Motorrad in einen Acker. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Schwerer Motorradunfall im Lavanttal (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Scheriau

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Ettendorfer Straße (L 143) kam am Samstag ein 44-jähriger Wolfsberger ums Leben. Der Mann fuhr um 12.55 Uhr mit seinem Motorrad auf der L 143 im Gemeindegebiet von St. Andrä in Richtung Süden. Bei Straßenkilometer 1,93 übersah er vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit eine Kurve und flog mit seinem Motorrad 14 Meter in den angrenzenden Acker. Er überschlug sich mit dem Fahrzeug.