Keine Nachtruhe für die Feuerwehrleute im oberen Gurktal. In der Gemeinde Weitensfeld wird weiter an der Beseitigung von Unwetterschäden gearbeitet. Im Lavant- und im Görtschitztal hat sich die Lage etwas entspannt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Aufräumarbeiten gehen heute weiter © FF Wieting

Rund 60 Einsatzmeldungen verzeichnete die Landesalarm- und Warnzentrale am Freitag bis Mitternacht. Der Rest der Nach verlief relativ ruhig. In der Gemeinde Weitensfeld stehen seit Tagesanbruch Dutzende Feuerwehrleute im Einsatz, um nach Vermurungen und kleineren Überschwemmungen Unwetterschäden zu beseitigen.

Im Lavanttal war unter anderem die Gemeinde St. Andrä von den Unwettern betroffen. In der Ortschaft St. Ulrich wurde der Hof der Volksschule verschlammt. Eine Kellerwohnung mußte geräumt werden.

Für die heutigen Nachmittagsstunden schließen Meterologen punktuell Gewitter nicht aus. Eine flächendeckene Gefahr von schweren Unwettern bestehe aber vorerst nicht, heißt es aus den Zentralanstalt für Meterologie und Geodynamik (ZAMG).

Keine Ruhepause

Die Schäden der jüngsten Unwetter vom Donnerstag waren noch nicht aufgearbeitet, schon ging es Freitagabend wieder los: Im Lavanttal setzten gegen 16 Uhr heftige Regenfälle ein. Auf dem Reinsberg in Reichenfels sind mehrere Muren abgegangen und Bäume umgestürzt. "Kurzzeitig war die Reinsbergstraße wegen umgestürzter Bäume gesperrt. Diese konnte mit einem Bagger wieder freigemacht werden", sagt Einsatzleiter Alex Steinkellner, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Reichenfels. An die 80 Kameraden von vier Feuerwehren standen dort im Einsatz. Zahlreiche Keller in Reichenfels wurden überflutet.

Auch in St. Andrä standen die Feuerwehren wegen Überflutungen im Einsatz. In Eitweg wurde die Gemmersdorfer Landesstraße auf einer Länge von eineinhalb Kilometern komplett vermurt. Diese konnte erst um 21.20 Uhr für den Verkehr wieder freigegeben werden.

"Auch andere Straßen wurden zum Teil verschlammt und waren gesperrt", sagt Einsatzleiter Markus Pucher, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Eitweg. 21 Keller wurden überschwemmt, ebenso die Garage der örtlichen Bergrettung. Sämtliche Feuerwehren der Gemeinde St. Andrä, insgesamt sieben, sowie die Straßenmeisterei Lavamünd standen im Einsatz.

Schule verschlammt

In einem Haus wurde eine Kellerwohnung derart überschwemmt, dass die Familie evakuiert und in einer Ersatzwohnung untergebracht werden musste. Auch in der Volksschule St. Ulrich richtete das Unwetter große Schäden an. Dort wurde der gesamte Schulhof verschlammt, auch die Schule selbst wurde überschwemmt. Derzeit ist daher unklar, ob am Montag der Schulbetrieb überhaupt wieder aufgenommen werden kann. Dort werden die Einsätze noch bis in die Nachtstunden hinein andauern.

Kulturhaus überflutet

Ebenso im Görtschitztal. Dort heulten gegen 18.30 Uhr wieder die Sirenen. "Im Gemeindegebiet von Klein St. Paul kam es zu Murenabgängen, Keller stehen unter Wasser", hieß es von der Landesalarm- und Warnzentrale (Lawz). Dort hat es auch heftig gehagelt. "Starke Unwetter haben für Überschwemmungen und überflutete Keller gesorgt", berichtet die FF St. Walburgen auf ihrer Facebook-Seite. Auch das Kulturhaus wurde wieder überflutet.Mit im Einsatz standen die Feuerwehren Eberstein, Kl. St. Paul und Wieting sowie die Straßenmeisterei Eberstein.

Fladnitzweg wegen Gefahr gesperrt

Im Bereich des Burgweges wurde die dortige Gleisanlage vom Geröll verlegt. Am Fladnitzweg stürzten mehrere Bäume, aufgrund des aufgeweichten Bodens um. Die Aufräumarbeiten in diesem Bereich mussten eingestellt werden, weil weitere Bäume umzustürzen drohten. Die Straße wurde für sämtliche Benutzer gesperrt.

Mindestens 50 Einsätze

insgesamt gab es allein bei den neuerlichen Unwettern Freitagabend laut Lawz mindestens 50 Einsätze in Kärnten, möglicherweise könnten es aber noch mehr werden. Jene die die Aufräumarbeiten nach dem Unwetter von Donnerstag betreffen sind da noch gar nicht mitgerechnet.

Die Antenne Kärnten postete ein Handy-Video vom Hagel in Klein St. Paul:

Hier Fotos von den Unwettern Freitagabend im Lavanttal und in Klein St. Paul:

Gewitter: Die Einsätze am Freitag In St. Ulrich wurde der Schulhof vermurt. Georg Bachhiesl St. Ulrich Georg Bachhiesl Wie die FF St. Walburgen auf ihrer Facebook-Seite berichtet, standen Freitagabend in Klein St. Paul schon wieder vier Feuerwehren im Unwettereinsatz. FF St. Walburgen Klein St. Paul FF St. Walburgen In Eitweg im Lavanttal wurden Keller überflutet und Straßen vermurt. Georg Bachhiesl Eitweg Georg Bachhiesl Eitweg Georg Bachhiesl Eitweg Georg Bachhiesl Eitweg Georg Bachhiesl Allein in Eitweg standen sieben Feuerwehren im Einsatz, vier in Reichenfels. Die Freiwillige Feuerwehr Maria Rojach unterstützte die Einsatzkräfte in Eitweg, wie diese auf ihrer Facebook-Seite berichtet. FF Maria Rojach FF Maria Rojach FF Maria Rojach FF Maria Rojach Reinsberg Georg Bachhiesl B 87 in Reichenfels Georg Bachhiesl Auch die Kameraden der FF Wieting standen wieder im Einsatz. FF Wieting 1/16

Hier die Bilder von den heftigen Unwettern am Donnerstagabend und den Aufräumarbeiten danach:

Unwetter: Bilder von den Einsätzen Feuerwehreinsatz im Katschniggraben FF Wieting Katschniggraben FF Wieting Katschniggraben FF Wieting Katschniggraben FF Wieting Katschniggraben FF Wieting Katschniggraben FF Wieting Straße in Pisweg FF Pisweg Pisweg FF Pisweg Hagel in St. Georgen am Längsee Elke Galvin Kommandant-Stellvertreter Thomas Posch im überschwemmten Rüsthaus in Klein St. Paul. Georg Bachhiesl Vermurung im Katschniggraben bei Wieting. Georg Bachhiesl Katschniggraben Georg Bachhiesl Klein St. Paul Georg Bachhiesl Görtschitztal Georg Bachhiesl Görtschitztal Georg Bachhiesl Görtschitztal Georg Bachhiesl Spittal/Drau Mimi Steiner Seeboden Lisa Hinteregger In St. Johann bei Straßburg wurde ein Stall überflutet. Bezirksfeuerwehrkommando St. Veit/Glan Straßburg Bezirksfeuerwehrkommando St. Veit/Glan Straßburg Bezirksfeuerwehrkommando St. Veit/Glan In Himmelberg wurden Straßen beschädigt. FF Himmelberg Verklausungen nach dem Unwetter in Himmelberg. FF Himmelberg Vor allem in Außerteuchen mussten die Feuerwehrleute nach dem Unwetter Schäden beseitigen. FF Himmelberg Unwetter in Deutsch-Griffen. FF Deutsch-Griffen Seit dem frühen Nachmittag ist die Deutsch Griffner-Straße wieder befahrbar. FF Deutsch-Griffen Deutsch-Griffen FF Deutsch-Griffen Deutsch-Griffen FF Deutsch-Griffen Deutsch-Griffen FF Deutsch-Griffen Einsatz in Gurk Feuerwehr Gurk Feuerwehr Gurk Feuerwehr Gurk Feuerwehr In Klein St. Paul kam es zu einem Brand, der glücklicherweise rasch gelöscht werden konnte. FF Eberstein/Facebook Klein St. Paul FF Eberstein/Facebook Vor dem Unwetter im Görtschitztal postete Daniela Bamberger dieses Foto auf unserer Facebook-Seite: "Brückl dichte Wolken.... Ständiges Grollen.... Noch ist alles trocken!" Daniela Bamberger Diese Fotos aus dem Bezirk St. Veit postete Marina Krassnitzer. Marina Krassnitzer Bezirk St. Veit Marina Krassnitzer Bezirk St. Veit Marina Krassnitzer Christian Passin schrieb auf Facebook: "Seit fast 30 Minuten durchgehendes (!) grollen über #stveit..." Christian Passin Mittelkärnten Philipp Eck Mittelkärnten Philipp Eck Hagel in Seeboden Angelika Lesky Lieserhofen Bir Git Teu Bad Bleiberg Christine Morgenfurt Spittal/Drau Florian Tautschnig St. Georgen am Längsee Elke Galvin FF Spittal/Drau FF Spittal/Drau FF Spittal/Drau FF Spittal/Drau FF Spittal/Drau FF Spittal/Drau FF Spittal/Drau FF Spittal/Drau FF Spittal/Drau 1/56

Wetterprognose für das Wochenende Laut Paul Rainer von der von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) bleibt die etwas labile Wetterlage auch am Wochenende in Kärnten erhalten. Am Samstag ist es bis zum Nachmittag sonnig mit bis zu 27 Grad. Am späteren Nachmittag stehen lokale Wärmegewitter auf dem Programm. Das Klagenfurter Becken ist begünstigt, Gewitter sind am Abend möglich. Am Sonntag geht es sommerlich, schwül und warm weiter. Lokale Gewitter können am Nachmittag nicht ausgeschlossen werden. Die Frühtemperaturen liegen bei 12 bis 15 Grad, Höchsttemperatur 28 Grad. Bergtouren sind bis 14 Uhr möglich. Es besteht keine extreme Unwetter-Gefahr.