Besichtigungstour mit Aktionären und Investoren. © PACHOINIG

Mit Grubenhelm, schweren Gummistiefeln und unförmiger Jacke in Quietschorange stapfen rund 100 Aktionäre, Investoren, Manager und Politiker in den schwarzen Traudi-Stollen auf der Weinebene.

Wasser rinnt von den Wänden und sammelt sich in Lacken auf dem Boden, die Grubenlampen erhellen die Finsternis nur notdürftig. So viel ist zu sehen: Durch das schwarze Gestein ziehen sich überall silberne Adern. Es handelt sich um das wertvolle Element Lithium, das außer in Australien und Bolivien weltweit nur in Kärnten in Mächtigkeit vorkommt. Größer und hochwertiger, als man bisher gedacht hat.