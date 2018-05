Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Pensionist übersah beim Einbiegen in die Packer Bundesstraße zwei Motorräder. Eines prallte gegen das Auto, das zweite danach gegen das auf der Straße liegende Motorrad.

Die Verletzten wurden ins LKH Wolfsberg gebracht © KLZ/Traussnig

Am Donnerstag gegen 13.30 Uhr bog ein Penisonist (86) mit seinem Pkw in Wolfsberg von einer Gemeindestraße kommend in die Packer Bundesstraße ein. Dabei übersah er zwei Motorradfahrer.