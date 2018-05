In der Nacht auf Donnerstag wurden aus einer Werkstätte in Bad St. Leonhard mehrere Motorsägen der Marke Husquarna und Bargeld gestohlen.

In der Nacht auf Donnerstag brachen bisher unbekannte Täter in eine KFZ- und Landmaschinenwerkstätte in Bad St. Leonhard ein, brachen dort einen Kaffeeautomaten auf, stahlen daraus Münzgeld, durchsuchten in der Folge die Betriebsräumlichkeiten und stahlen mehrere Motorsägen der Marke Husquarna.