Lavamünd Einbruch in Schule: Täter durchwühlten Klassen und Direktion

Unbekannte brachen in der Nacht auf Donnerstag in eine Schule in Lavamünd ein und rissen einen Tresor heraus. Eine Frau in der Schulwartwohnung wurde vom Lärm der Täter munter und rief die Polizei.