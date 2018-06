Facebook

Der Schwerverletzte wurde von der Rettung ins Lkh Wolfsberg gebracht © KLZ/Fuchs

Ein 54-jähriger Mann aus dem Lavanttal fuhr am Mittwoch gegen 22.30 Uhr mit seinem Moped auf einer Gemeindestraße in St. Andrä von Winkling kommend in Richtung Fischering. Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte er und prallte gegen eine Straßenlaterne. Der Mopedlenker wurde mit schweren Verletzungen von der Rettung in das Lkh Wolfsberg eingeliefert.