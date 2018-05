Pendler, die am Mittwochabend nach Völkermarkt wollen, brauchen Geduld. Verkehrsüberlastung sorgt auf der A2 Richtung Klagenfurt vor den Tunnelbaustellen für kilometerlangen Stau.

Stau und Rettungsgasse auf der A2 © KLZ

Daran muss man sich in Zeiten der vielen Baustellen auf der A2 zwischen Klagenfurt und der Pack leider einstellen: Auch am Mittwochabend kommt es vor der Baustelle in St. Andrä zu schweren Verkehrsbehinderungen. Um 17 Uhr gab es bereits mehrere Kilometer Stau. Auch auf den Ausweichrouten herrscht viel Verkehr.

Vor dem Autobahntunnel Flughafen Richtung Italien gibt es zudem Blockabfertigung wegen Verkehrsüberlastung.