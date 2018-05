Am Mittwochabend, 30. Mai, kommt es bei Mondi in Frantschach zu Servicearbeiten. Geruchsbelästigung möglich.

Es gibt Servicearbeiten bei Mondi © Markus Traussnig

Das Werk warnt vor: Im Zuge von Servicearbeiten im Werk Mondi in Frantschach kann es am Mittwochabend, 30. Mai, lokal zu Geruchsbelästigungen kommen. "Wir bedauern, falls es eventuell zu diesen Unannehmlichkeiten kommt. Wir sind bemüht, die Arbeiten so rasch wie möglich durchzuführen", sagt Gottfried Joham, Geschäftsführer der Mondi Frantschach GmbH. Die zuständigen Behörden wurden über die Arbeiten und die mögliche Beeinträchtigung informiert.

