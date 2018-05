Facebook

Matthias Gräßl und Walter Lurz lebten einst im Schloss Waldenstein © Schmerlaib

Noch gut kann sich Matthias Gräßl (83) an seine Kindheit in Waldenstein erinnern. An eine Zeit, in der das Dorfleben florierte, unzählige Kinder im Hof des Schlosses spielten, die Schule im Ort gut besucht war, vier Gasthäuser geöffnet hatten, zwei Sägewerke ihre Arbeit verrichteten (eines noch heute) und Schneider, Schmied und Schuster ihre Geschäfte machten. Es war die Zeit um 1941. Matthias Gräßl besuchte die erste Klasse Volksschule, die sich zu der Zeit noch im Schloss Waldenstein selbst befand – und zwar von 1877 bis 1952. Erst danach wurde das Schulgebäude bezogen, in dem bis 1972 unterrichtet wurde.

