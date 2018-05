Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Im Gemeinderat St. Andrä wurde auch der Verkauf eines Grundstückes in der Gewerbezone beschlossen.

Ina Hobel, Peter Stauber, Maria Knauder und Georg Fejan bei der Angelobung © ZARFL

Nachdem der St. Andräer Vizebürgermeister Daniel Fellner (SPÖ) als Landesrat in die Regierung gewechselt ist, musste er alle seine Funktionen auf Gemeindeebene zurücklegen. Dienstagabend wurde nun in der Gemeinderatssitzung die neue Vizebürgermeisterin Maria Knauder, die auch Geschäftsführerin der SPÖ-Bezirksorganisationen Wolfsberg und Völkermarkt ist, von Wolfsbergs Bezirkshauptmann Georg Fejan angelobt. „Ich werde mich der Herausforderung stellen, mich weiterhin reinknien und mit Toleranz den Menschen helfen“, so Knauder.