Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Elisa Maier (21) aus Wolfsberg singt Donnerstag im Finale des Schlager- und Volksmusik Grand Prix im Casino in Velden. Mit dabei ist auch Mischlingsrüde Bobby, der die Pfoten drückt.

Der neun Monate alte Mischlingsrüde Bobby hört immer zu, wenn Elisa Maier singt © Privat

Wer hat nicht den Traum, einmal berühmt zu sein? Aber momentan stehe ich noch am Anfang meiner Karriere“, sagt Elisa Maier. Die 21-jährige Wolfsbergerin tritt am Donnerstag beim Finale des Schlager- und Volksmusik Grand Prix im Casino Velden an.

