Der Ehemann der 43-Jährigen hatte Sonntagabend Abgängigkeitsanzeige erstattet. Wegen Unwetters musste die großangelegte Suchaktion in der Nacht unterbrochen werden.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch der Polizeihubschrauber FLIR war im Einsatz © BMI

Sonntagabend um 19.15 Uhr erstattete ein 54-jähriger Mann aus der Gemeinde Wolfsberg Anzeige, dass seine 43-jährige Frau um 11 Uhr das gemeinsame Wohnhaus in der Gemeinde Wolfsberg, gleicher Bezirk, für einen Spaziergang verlassen habe und nicht mehr zurückgekehrt sei.

Aus diesem Grund wurde eine Suchaktion mit Polizeistreifen und dem Hubschrauber Libelle FLIR durchgeführt. Wegen eines starken Gewitters wurde die Suche vorerst erfolglos abgebrochen.

Da die Abgängige sich am Montag um 7 Uhr früh, weder zu Hause noch bei Angehörigen und auch nicht bei ihrer Arbeitsstelle gemeldet hatte, wurde wieder eine Suchaktion mit Unterstützung des Polizeihubschraubers, Polizeidiensthundestreifen, der FF St. Stefan, Reideben, St. Johann, Wolfsberg, Fischering, St. Andrä und Kollnitz mit insgesamt 50 Mann der Wasserrettung St. Andrä, mit acht Mann, der Alpinen Einsatzgruppe Wolfsberg mit sechs Mann und der Hundestaffel des Samariter Bundes mit zwölf Mann und weiteren Polizeistreifen durchgeführt.

Die Abgängige wurde am Montag um 10.53 Uhr in einem Waldstück nördlich der „Großedlinger Teiche“ stark geschwächt aufgefunden. Sie wurde nach ärztlicher Erstversorgung durch das Notarztteam der Rettung Wolfsberg von dieser in das LKH Wolfsberg gebracht.