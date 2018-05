Facebook

Mondi-Geschäftsführer Gottfried Joham nahm den Preis entgegen © Privat

Zum dritten Mal wurde Gottfried Joham, Mondi-Geschäftsführer, das Gütesiegel für Betriebliche Gesundheitsförderung überreicht. Das Siegel gibt es vom Österreichischen Netzwerk der Betrieblichen Gesundheitsförderung und ist auch noch an 14 weitere Betriebe aus Kärnten vergeben worden. Seit zehn Jahren gibt es die Gesundheitsinitiative im Papier- und Verpackungsunternehmen am Standort Frantschach-St. Gertraud. "Mit der Einführung des Mondi-Gesundheitsbusses sowie unseren quartalsmäßigen Energietankstellen haben wir unser Gesundheitsprogramm auf eine neue Stufe gestellt", sagt Elisabeth Wuggenig, Verantworlich für die Gesundheitsförderung im Betrieb. Unter Energietankstellen versteht man monatliche Kurzseminare zu Gesundheitsthemen, wie Schlaf, gesunde Ernährung oder Suchtprävention. Angeboten wird auch ein Gesundheitspass, eine kostenlose jährliche Vorsorgeuntersuchung, Impfaktionen und Rückenturnen, das aufgrund der unterschiedlichen Trainingszeiten auch Mitarbeiter in Schichtbetrieben in Anspruch nehmen können.

Eine weitere Aktion ist bereits geplant, am 21. Juni findet ein Lauf- und Nordic-Walking-Event statt.