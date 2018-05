Michael und Nina Scharf eröffnen am 22. Juni einen Feinkostladen samt Café und Weinbar in der Bamberger Straße in Wolfsberg.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Nina und Michael Scharf werden am 22. Juni „Scharf’s Deli“ in der Wolfsberger Innenstadt eröffnen © Bettina Friedl

Der gebürtige Wolfsberger Michael Scharf (37) hat bereits 18 Jahre lang Erfahrung in der Gastronomie gesammelt: Er hatte ein Café in Grado und hat in einigen Lokalen in Wien gearbeitet. Nun verschlägt es ihn mit seiner Frau Nina zurück in die Heimat, „da es hier mit Kindern viel schöner ist, als in einer Großstadt“. Schon bald wird das Ehepaar einen Feinkostladen samt Café und Weinbar in der Wolfsberger Innenstadt eröffnen – und zwar neben „Humanic“ in der Bamberger Straße.

