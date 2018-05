Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Gottfried Tatschl (60) ist seit dem Jahr 2004 Platzmeister beim Schönsonntagmarkt in Kleinedling, heuer allerdings zum letzten Mal, da er in die Pension geht.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gottfried Tatschl kennt den Marktplatz mittlerweile wie seine Westentasche © Martina Schmerlaib

Noch gut kann sich Gottfried Tatschl an die Marktbesuche in seiner Kindheit erinnern. Damals wurden die Märkte auf dem ehemaligen Lebek-Areal in Wolfsberg abgehalten. „Es hat sich sehr viel geändert. Tierschauen und Elefanten gibt es nicht mehr, die Fahrgeschäfte sind viel schneller und moderner geworden, die Märkte außerdem größer. Nur eines hat sich nicht geändert. Die Zuckerwatte, die Kokosbusserln und die Schaumrollen gibt es nach wie vor“, schmunzelt er. Heute ist der Wolfsberger selbst Platzmeister und somit seit 2004 für den Kolomoni- und Schönsonntagmarkt zuständig. „Ich schaue, dass wir immer eine Vielfalt abdecken und auch jedes Jahr Neuheiten nach Wolfsberg bekommen“, sagt der 60-Jährige, der mit seinem fünf- bis sechsköpfigen Team alle Hände voll zu tun hat.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.